Humberto Suazo: Reveló que fue su hijo fue la razón para volver a las canchas

Humberto Suazo, exjugador de Rayados volvió a disputar un juego de la Primera División Chilena después de cinco años de ausencia en donde su equipo, La Serena, empató a un gol con O'Higgins.

El Chupete de 39 años aseguró que volvió del retiro para que su hijo menor pudiera verlo jugar, ya que no había tenido la oportunidad de ver a su padre en las canchas.

"Quería volver a Primera División para que mi hijo me viera jugar. Mi hijo más chico siempre me quiso ver jugar y no había tenido la oportunidad. Estoy muy emocionado por el apoyo de la gente", declaró el jugador para CDF.

El delantero reconoció que tuvo problemas al inicio del partido, pero después logró entrar en ritmo.

"Para todos era la incertidumbre de como me iba a desenvolver en la cancha, al principio costó un poquito. El equipo comenzó a jugar despupes del gol y ahí nos empezamos a soltar", comentó.

