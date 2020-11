Iker Casillas estrenará su documental 'Colgar las alas', el cual retratará la trayectoria deportiva del exportero del Real Madrid, Porto y la Selección Española.

Casillas recordó, en la presentación de su documental, que cuando jugaba en el Real Madrid había ocasiones en las que viajaba de incógnito en el metro con varios fanáticos que lo habían visto jugar minutos previos.

"Recuerdo que después de muchos partidos en el Santiago Bernabéu, me ponía una gorra y me tapaba con el abrigo y me metía al metro con todos los aficionados. No me veían y esa era la realidad para poder irme a casa", comentó Casillas.

El español también habló un poco sobre lo vivido luego del infarto que sufrió cuando ya jugaba en el futbol de Portugal. "Es difícil cambiar el chip, Cuando ves los partidos todavía piensas cómo estarán los campos, cómo lo estarán viviendo. Todavía no he empezado a disfrutar del futbol", dijo Iker.

"Quiero demostrar que esto, el infarto o cualquier enfermedad, hay que superarlo. Hay gente que se viene abajo, y quiero que sirva de ejemplo", mencionó Casillas en fragmentos para la Cadena SER.

Su documental será estrenado el próximo 27 de noviembre en Movistar Plus.