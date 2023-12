Ilkay Gündogan elogió a Xavi Hernández y lo compara con Guardiola: 'Tiene muchas similitudes'

El centrocampista del Barcelona, Ilkay Gündogan, ha llenado de elogios a su entrenador, Xavi Hernández, comparándolo con Pep Guardiola y destacando similitudes entre ambos entrenadores de futbol.

Gündogan además de elogiar a su nuevo entrenador, decidió dar su punto de vista sobre el el proyecto del Barcelona, enfatizando su enfoque en el crecimiento personal y colectivo.

"Xavi tiene muchas similitudes con Guardiola. Se han formado en el mismo sitio, tienen la misma educación futbolística y conocen las mismas exigencias. Hablan el mismo futbol. Pero tengo hambre y aún quiero aprender. En el Barça aún debemos crecer. Tenemos camino por recorrer, pero es un gran proyecto”, comentó el futbolista para France Football, Gündogan.

El volante alemán, además reveló la razón por la cual decidió dejar al Manchester City durante el mercado de verano y así unirse al Barcelona. Gündogan aseguró que busca de nuevos desafíos, y subrayó su deseo de seguir mejorando sin enmarcarse en metas específicas.

"Quiero seguir jugando al más alto nivel por algunos años, ya que me siento muy bien. Fui a Barcelona para asumir un nuevo desafío y probarme en un gran club. Pero no me quiero fijar objetivos concretos de tener que ganar 'este, este y este título’. Hay que esforzarse y jugar de la mejor forma posible. Después, las victorias llegarán".

