Insigne: Giovinco advirtió a Lorenzo que en MLS tendrá que 'olvidarse' de Italia

Se habla de que Lorenzo Insigne llegará a la MLS por una gran suma de dinero, pero Giovinco (compatriota de Insigne) advirtió que no será fácil que Insigne deje el futbol europeo y menos siendo el estandarte del Napoli.

"¿Si he escuchado la noticia? Me lo preguntan todo el tiempo. De hecho, aquí están realmente seguros de que está hecho. Lo están esperando en marzo. Pero me parece extraño porque él es el capitán de Napoli. no creo que renuncie a un equipo luchando por el scudetto", dijo Giovinco para Corriere dello Sport.

A un año del Mundial de Qatar 2022, Giovinco comentó que cuando él llegó a la MLS se tuvo que olvidar de la Selección Italiana pues no está dentro del radar del futbol europeo.

"Depende de lo que quieras. personalmente me sentí cómodo a nivel humano y encontré una ciudad donde la vida es fácil. A nivel profesional hay que pensar en desaparecer del radar. Yo perdí a la selección, perdí visibilidad.

"Si estás dispuesto a renunciar a estas cosas, es una experiencia que recomiendo a todos", dijo el exdelantero del Toronto de la MLS. Ahora solo queda esperar la decisión de Lorenzo Insigne.

