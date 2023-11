¡Insólito! Gareth Bale aconseja a Bellingham como poder triunfar en el Real Madrid

Gareth Bale, exjugador del Real Madrid, fue uno de los pilares para que el conjunto merengue consiguiera la Champions League, pero algo que destacó al galés durante su paso por España fue el idioma, ya que nunca aprendió el idioma

"Habla después de los partidos y asegúrate de que hablas en español. Yo no quería hacerlo, solo quería jugar al fútbol, irme a casa y por eso me lo pusieron más difícil y me atacaron más", señaló Bale en entrevista con el programa 'A League of Their Own'.

Ahora, desde que se encuentra fuera del futbol, el galés aconsejó a Jude Bellingham lo que debe de hacer para poder triunfar con el equipo merengue, llegando a decirle que "hable con la prensa" y que aprenda español.

"El mejor consejo que puedo darle es que juegue al juego del Real Madrid, porque si no lo haces y haces lo que quiere la prensa, te conviertes en una marioneta y recibirás muchos palos.

Jude se ha convertido en la sensación del Real Madrid para la temporada 2023-2024, pues el centrocampista inglés ha anotado en 13 ocasiones, de los cuales 10 de ellos han sido en LaLiga colocándose como el máximo artillero de la campaña.

