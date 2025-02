Inter Miami vs Sporting KC ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Concachampions?

Por el pase a la siguiente ronda. Lionel Messi e Inter Miami están buscando seguir avanzando en la Concacaf Champions Cup cuando reciban al Sporting Kansas City para el partido de Vuelta en la primera ronda del torneo.

En el encuentro de Ida, el conjunto de Florida sacó la ventaja de la mano del astro argentino quien fue el encargado de anotar el único tanto del partido. Ahora, Messi y sus amigos buscarán mantener la ventaja en casa.

Sacaron ventaja | MEXSPORT

En caso de poder mantener la ventaja en el Estadio Chase de Miami, Inter se estaría viendo las caras con el Cavalier de Jamaica quienes ya estaban instalados en la siguiente ronda del torneo.

Kansas City por su parte, deberá sacar la ventaja en visita ganando en el marcador global o empatando con dos o más goles de visita, pues el primer criterio de desempate es el gol de visitante.

Buscan el pase a la siguiente ronda | MEXSPORT

El partido en Miami se llevará a cabo este martes en el Estadio Chase en punto de las 19:00 horas del centro de México y aunque no se podrá seguir en transmisión por televisión, se podrá seguir por streaming en Tubi.

Fecha: martes 25 febrero 2025

Horario: 19:00 horas del centro de México

Estadio: Chase

Transmisión: Tubi

Incredible goals from Round One, Week 3! 🤩



Watch them all! ⚽️ pic.twitter.com/ehRwWPKuqj

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 24, 2025