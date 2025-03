Iván Stirk el director deportivo mexicano que ‘mexicanizó’ al Aucas de Ecuador

Iván Stirk es el primer director deportivo mexicano en Sudamérica, tras una amplia experiencia en la Liga MX, la Liga de Expansión y la Selección de Nicaragua encontró una oportunidad en el futbol ecuatoriano con el club Aucas, equipo que ha ido mexicanizando al contar con futbolistas y exjugadores del futbol mexicano.

En las filas del Aucas actualmente se encuentran dos mexicanos: el arquero Edson Reséndez y el mediocampista, José Juan Vázquez, quienes acompañados de viejos conocidos del balompié nacional como Gabriel Pereyra quien es estratega del Aucas y Félix Borja como asistente le han dado un toque muy mexicano a su equipo para regresarle un toque mexicano al futbol sudamericano.

En entrevista para RÉCORD, el directivo mexicano habló del reto que implicó el llevar a jugadores mexicanos al Ecuador y como son vistos sus compatriotas en el panorama sudamericano.

Habló de los mexicanos en sudamerica | X

El contar con el “Gallito” Vázquez y Reséndez en sus filas fue algo bueno, luego de que considera que el futbolista mexicano tiene la calidad para demostrar que puede competir en otras partes del mundo, por lo que calificó que el apostar por sus compatriotas fue algo disruptivo.

“Fue un tema que ha sonado mucho, ha sonado porque realmente no es algo obviamente no era algo común y bueno, la gente pone las expectativas muy altas y hay un tema de presión obviamente para la persona que viene, en este caso los jugadores hay un tema de presión constante por ser algo disruptivo.

“Yo quería apostar justamente por esto por confiar en el futbolista mexicano que venga, demuestre y realmente aporte en muchos sentidos y bueno, que pueda tener esa experiencia, es una responsabilidad muy grande y bueno, poco a poco sé que van a ir consolidándose acá”, señaló.

Gallito Vazquez se unió al equipo | X

SON BIEN VISTOS LOS MEXICANOS EN SUDAMÉRICA

Iván Stirk reveló que en Sudamérica son bien vistos los equipos mexicanos tas sus actuaciones tanto en Libertadores y Copa Sudamericana, por lo que espera que pronto estén de regreso, ya que eso aportará nivel para la Selección Mexicana.

“Era bien visto el equipo mexicano que participaban en Libertadores, que era algo emocionante, llegaron a Finales, entonces era los equipos mexicanos algunos están muy bien armados para competir y sí, lo que he conversado es que obviamente se extraña y obviamente sería bueno para todos.

“Al final las competencias y la organización creo que nunca se ha podido dar últimamente pero bueno, para mí y siempre lo he dicho, es algo fundamental en el crecimiento no económico, en el crecimiento deportivo en el crecimiento como liga que los equipos mexicanos puedan participar en Copa Libertadores que es algo que va a potenciar no solo a los equipos sino a la selección y bueno a los propios jugadores”, agregó.

Destacó el nivel del futbol mexicano | X

¿CÓMO SE VIENEN LOS TORNEOS SUDAMERICANOS COMO DIRECTIVO?

El dirigente mexicano, aseguró que el vivir de primera mano la Copa Libertadores y Sudamericana es mejor de lo que imaginó, ya que es otro nivel de la transcendencia que tiene el disputar este tipo de competencias.

“La verdad que son torneos de otro nivel, yo siempre lo digo. En el nivel de competición, sobre todo, hay grandes equipos, los equipos se arman para eso, para pelear, para competir en cosas muy importantes. Entonces, la verdad que vivirlo de cerca es mejor de lo que me imaginaba, justo, por todo lo que se crea internamente en los clubes, por todo lo que trasciende, por todo lo que representa para todos los clubes sudamericanos estar ahí”, concluyó.

Elogió torneos como la Libertadores | MEXSPORT

