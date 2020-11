Jackson Martínez: 'Quiero jugar otro año, a pesar de que los médicos dicen que no lo haga'

Jackson Martínez de 34 años ha tenido que poner una pausa a su carrera debido a las constantes lesiones que no le han permitido tener regularidad desde el 2015.

El colombiano deslumbró con su buen futbol en Jaguares de Chiapas y su talento lo llevaron rápidamente a ser observado por los clubes de Europa, siendo el Porto quien la daría su primera oportunidad en el Viejo Continente para, posteriormente llegar al Atlético de Madrid.

Martínez comentó para As.com como una lesión en el cartílago del tobillo le impidió brillar como lo hizo en la Liga MX y lo ha mantenido con serios problemas para volver a las canchas.

"Me dané seriamente el cartílago del tobillo y se me formaron edemas óseos que no me han permitido desde el 2015 tener cierta regularidad a la hora de entrenarme y jugar", comentó.

Después del Atleti probó suerte en la liga de China sin los resultados esperados y volvió a Portugal, esta vez para fichar por el Portimonense.

"Llevo algunos meses fuera de las canchas, desde que acabé contrato con el Portimonense y ya piensan que he dejado el futbol, pero aún no he tomado esa decisón. En diciembre voy a volver a entrenarme y caudno sienta cuál es mi estado... decidiré si puedo volver a jugar", declaró.

A pesar de que ha tenido ofertas de Independiente de Medellín para volver a jugar, los médico le han recomendado que es momento de decir adiós al futbol.

"No lo he decidido aún. Primer tengo que ver como respondo cuando incremente el nivel de entrenamiento. Cuando algún equipo quiera ficharme, tendrpa que analizarme médicamente. Me gustaría jugar un último año, a pesar de que la recomendación médica es que no lo haga", aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SHILTON, PORTERO VÍCTIMA DE LA MANO DE DIOS: 'LAMENTO LA MUERTE DE MARADONA PERO NO LO PERDONO'