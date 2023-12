Jaime Lozano felicita a Raúl Jiménez tras el buen momento que vive con Fulham

Raúl Jiménez se encuentra reviviendo su carrera tras sus dos goles en el duelo del Fulham frente al Nottingham Forest en la Premier League, ocasionando que Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana, felicitara al 'Lobo de Tepeji' tras el buen momento que vive.

“Me da mucha emoción, me da emoción porque muchas veces cuando un delantero no hace goles para la gente puede pensar que está en mal momento y no es nada más hacer goles. Raúl, cuando lo convocamos por primera vez, hizo tres goles en dos partidos y después no había podido hacer más que uno en Inglaterra", comentó Lozano en entrevista para TUDN.

El 'Lobo de Tepeji' suma tres goles en la presente temporada de la Premier League, anotando uno ante el Aston Villa y los dos más recientes ante Nottingham Forest.

“Lo está premiando el futbol, como siempre premia al jugador que constante me da mucho gusto por él, le mandé un mensajito de felicitación y se le notaba la alegría, es un gran jugador y sobre todo una gran persona”, confesó.

Jiménez puede finalizar el año con más tantos, pues al Fulham le faltan seis duelos, de los cuales cinco son correspondientes a la Premier League, mientras que otro será por los Cuartos de Final de la Copa de la Liga de Inglaterra.

