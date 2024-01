Javier Aguirre habló tras derrota frente al Real Madrid: "Hoy perdiendo ganamos algo"

Mallorca y Javier Aguirre no comenzaron de la mejor manera el 2024, pues los pupilos del entrenador mexicano cayeron frente al Real Madrid por marcador de 1-0 con un gol de Antonio Rüdiger en la recta final del partido.

Tras la derrota, el estratega del Mallorca destacó sentirse orgulloso pese a caer frente al actual líder de la temporada 2023-2024 de LaLiga.

“Lo hicimos bien, el gol no viene de un desborde de Vinícius ni de Brahim. Fue un saque de esquina que nos evitó llevarnos un punto tras dar la cara. No me puedo ir contento porque hemos perdido, pero sí orgulloso. Es la línea a seguir en un equipo humilde, pero muy trabajador", destacó Aguirre en conferencia de prensa.

Los pupilos de Javier Aguirre se mantienen en el lugar 14 de la tabla general al tener 18 puntos conseguidos en 19 fechas transcurridas en la temporada, teniendo una diferencia de tres unidades con el Cádiz, que es uno de los equipos que se encuentra en los puestos del descenso.

Ahora, para la Jornada 20 de LaLiga, R.C.D. Mallorca estará recibiendo al Celta de Vigo en el Estadio Son Moix, pero antes de ese duelo irán al Estadio Municipal de El Plantío para verse las caras frente al Burgos en la Copa del Rey.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BETIS, CON ANDRÉS GUARDADO EN LA BANCA, PERDIÓ ANTE EL CELTA DE VIGO