Javier Aguirre motivado previo a enfrentar al Real Madrid: 'Tengo ilusión que podemos hacer algo bueno'

Listos para un nuevo reto. A pesar de haber perdido la Final de la Copa del Rey, Mallorca está listo para afrontar a Real Madrid. Javier Aguirre asegura que ya dejó atrás el partido ante Athletic Club y ahora piensan en su siguiente rival.

El pasado fin de semana Mallorca dejó escapar la posibilidad de levantar el trofeo de Copa al perder en la tanda de penales. Ante esto, Aguirre aseguró que fue un resultado doloroso. Pero deben pasar la página.

“No podemos seguir lamentándonos de lo que pudo ser y no fue. No podemos seguir pensado en algo que ya pasó, no podemos seguir comiéndonos la cabeza. Esa noche fue muy cruel. Muy dura para todos y ya quedó apartada”, comentó el DT en conferencia de prensa.

Ahora este sábado, el equipo de Aguirre recibirá al Real Madrid, actual líder de LaLiga, sin embargo, el mexicano no ve a sus rivales favoritos y confía en que podrán plantearlo un encuentro complicado.

“En nuestro campo, con nuestra gente, con el apoyo, con el equipo como está enganchado en los últimos siete partidos, tengo mucha ilusión y mucha fe de que podemos hacer algo bueno”, finalizó el mexicano.

