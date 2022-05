Javier Aguirre: Reconoció altibajos en Mallorca, pero afirmó que pelearán hasta el final

El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ha reconocido que su equipo ha tenido "altibajos" desde que asumió el cargo de entrenador hace dos meses, pero ha insistido en que están "vivos" para pelear por la permanencia este domingo ante el Rayo Vallecano en Palma y en la última jornada frente a Osasuna, en Pamplona.

"Lamentablemente no dependemos de nosotros mismos, llegamos con el agua al cuello, pero lo que hacemos tenemos que hacerlo bien y esperar que la suerte nos acompañe", ha dicho Aguirre en la rueda prensa previa a la visita del Rayo a Son Moix.

"Mañana no podemos repetir el lamentable partido, sobre todo en la segunda parte, que hicimos ante el Granada (el Mallorca cayó por goleada: 2-6)", precisó.

"Debemos estar mentalmente a tope, porque esta es una final, la primera en casa después del último partido en casa que fue lamentable. Y creo que estamos todos conscientes, empezando por mí, que le debemos eso a la afición, dar otra imagen, aunque después pase lo que tenga que pasar. Ojalá se combinen las cosas y lleguemos vivos al último partido", analizó Aguirre.

El técnico mexicano también se refirió al partido de Cádiz, rival directo para eludir al descenso, que recibirá al Real Madrid en su condición de flamante campeón de la Liga Santander y que podría salir al Nuevo Mirandilla con muchos suplentes.

"Ya me pasó algo parecido con el Leganés y empatamos 2-2 (con ese resultado el conjunto 'pepinero' que dirigía Aguirre descendió a Segunda en la temporada 2019-2020). Todos los equipos tienen plantillas amplias para hacer rotaciones y cada uno prepara los partidos como quiere. Algunos han cumplido los objetivos y quizás, jueguen sin presión y otros no, como nosotros. Yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, ni hablar ni pensar mal de nadie. Sé que todos los partidos se van a jugar intensamente y que ganará el mejor", ha explicado.

Aguirre advirtió, asimismo, que el Rayo será un rival complicado: "Lleva dos años con el mismo 'mister', la misma base de jugadores. Es un equipo que juega muy bien al futbol. Si no estamos bien puestos con el Rayo vamos a sufrir porque es un rival que te quita la pelota, la trata bien. Si no estás bien te puede hacer un roto".

El entrenador mallorquinista, finalmente, se refirió al estado anímico y físico con el que sus jugadores afrontará la primera de las dos finales que tienen por delante.

"El equipo está muy metido en el partido, con muchas ganas, no con la ansiedad que nos pudo en el partido ante el Granada. Hemos trabajado muy bien en la semana y saldré con los once jugadores a los que he visto mejor para jugar ante el Rayo", precisó Javier Aguirre.

