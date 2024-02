Javier Aguirre tras derrota de Mallorca ante Real Sociedad: "El vestuario está fastidiado"

Javier Aguirre sufrió una dura derrota con Mallorca este domingo, al caer 1-2 ante Real Sociedad en el tiempo de compensación y con inferioridad numérica en la segunda parte por la expulsión de Antonio Raillo. Los del mexicano estuvieron cerca de sumar un punto importante, pero sobre el final cayó el gol de Takefus Kubo.

"Duele mucho perder así, el vestuario está bastante fastidiado", compartió el 'Vasco' en la conferencia de prensa al final del partido. "Tuvimos el puntito muy cerca, y si te hacen cuatro goles, bueno te lo comes, pero perder así ( en el minuto 92) duele".

Sobre la expulsión, señaló que no sabe qué paso entre Raillo y el colegiado González Fuertes, pero señaló que el jugador reconoció su error, pues dejó a su equipo en desventaja. "Nos dejó expuestos, y si con once la Real te somete, con diez ganarles es casi imposible. Mañana hablaremos entre todos para reflexionar desde la autocrítica".

"Seré el primero en señalar errores individuales y colectivos, siempre teniendo en cuenta de que soy el máximo responsable de todo. El árbitro es la principal autoridad en el terreno de juego y hay que respetarlo", finalizó el estratega mexicano.

Takefuso explicó decisión de no festejar

Aunque hizo el gol de la victoria, Kubo decidió no celebrar su tanto en el Estadio Son Moix, pues era su exequipo. "Aquí es donde mejor me he sentido desde que llegué a España. Al Mallorca y a su afición les tengo mucho respeto y cariño", remarcó el futbolista japonés.

De igual forma, habló sobre la expulsión de Raillo, su excompañero. "Si lo han expulsado por aplaudir esta vez le ha tocado, porque no siempre se sanciona por ese gesto. A Antonio lo conozco muy bien. Su expulsión nos ha beneficiado".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AEK ATENAS GOLEA Y SE PONE LÍDER EN GRECIA: ORBELÍN JUEGA LOS 90’ Y PIZARRO VUELVE A LA ACTIVIDAD