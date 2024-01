Jennifer Hermoso revela amenazas tras caso Rubiales

Jennifer Hermoso, jugadora de la Selección Española y Tigres, reveló que ha recibido amenazas después de que acusara a Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, de darle un beso sin consentimiento en la premiación de la Final de la pasada Copa del Mundo.

Durante una charla en el programa Planeta Calleja, la delantera dio detalles del tipo de mensajes que recibe en redes, incluso, contó que la han llegado a amenzar con apuñalarla.

“Quieras o no, cuando abres las redes sociales, te llegan (mensajes de odio), y por mucho que no quieras, al final acabas viendo cosas que no son agradables. Nunca lo entenderé, pero pienso que va a estar siempre ahí.

“Lo más fuerte que me han dicho ha sido: ‘como te vea por la calle te apuñalo’. También me han deseado que me rompan las rodillas, me han insultado... es difícil de gestionar", explicó.

Cabe recordar que, tras el incidente, Rubiales fue separado de su cargo e inhabilitado tres años por la FIFA.

