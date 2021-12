JJ Macías: Baja para el duelo contra Athletic de Bilbao por lesión

El director técnico del Getafe, Quique Sánchez Fllores, reveló la lesión que sufrió José Juan Macías durante el partido que sostuvieron ante Mollerussa en la Copa del Rey; el futbolista mexicano no podrá ser tomado en cuenta para el enfrentamiento ante el Athletic de Bilbao en LaLiga.

"Macías no estará disponible, está con el sóleo tocado, están recuperándolo lo antes posible, pero no recuperamos jugadores que no estén a un nivel aceptable", mencionó.

El estratega español habló sobre el calendario de partidos apretados que tendrá el equipo, reconociendo la importancia de la dosificación a sus jugadores y a su vez resalta la competencia interna del plantel.

"Es una semana de tres partidos. Desde el principio tenemos en la cabeza la distribución de minutos. Me gusta que los chicos compitan bien para ponernos en dudas. Queremos que haya competencia, que nadie se duerma y seamos capaces de crear un equipo super competitivo", añadió.

Quique Sánchez Fllores declaró como será enfrentar al Athletic de Bilbao en su partido correspondiente a la Jornada 16 de LaLiga.

"Es un gran equipo. Un gran club. Tiene una fortaleza física extraordinaria, un gran entrenador, jugadores internacionales...Tiene todo para tener más puntos y estar en mejor posición. Compite bien. LaLiga está difícil para todos. Las herramientas del Athletic las tenemos claras y si nosotros hacemos nuestro partido, será muy físico y muy competido", señaló.

