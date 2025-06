Johan Vásquez con una encrucijada: dejar Genoa a un año de la Copa del Mundo

El verano comenzó y en la zona de CONCACAF, distintos jugadores quieren demostrar su valía para la siguiente Copa del Mundo. Por parte de la Selección Mexicana, la zaga parece estar resguardada por dos jugadores, César Montes y Johan Vásquez, este último con una campaña de ensueño con Genoa en Serie A.

La gran temporada de Johan con Il Grifone ha despertado interés de algunos clubes del calcio. Sin embargo, pese a los sondeos de equipos como Inter de Milán o Juventus, Vásquez comentó en entrevista con ESPN su temor de cometer un error al salir del Genoa, a un año del Mundial de 2026.

"El sueño lo he tenido ahí desde hace tiempo. También (el técnico del Inter de Milán) dijo que ya era un logro estar en el Genoa. No me quiero precipitar o algo así, estamos a un año del Mundial. Tengo 26 años y no me gustaría cometer un error. El saber a dónde ir o algo así, no lo considero, estoy tranquilo por el torneo que hice. Estoy en un gran club y que sea lo que tenga que ser. Me emocionan los rumores que puedan ir saliendo, pero el mercado es largo y toca esperar", comentó el defensor.

Johan hizo énfasis en los comentarios del entrenador Nerazzurri, Cristian Chivu. El rumano alabó al defensa que surgió en Cimarrones y tuvo un gran paso por Rayados de Monterrey y Pumas; también agregó que espera que Vásquez tenga la mentalidad y aspiración necesaria para migrar a un club más importante.

Temporada de ensueño

En Serie A, Johan Vásquez jugó 36 de los 38 partidos en toda la temporada. Tuvo incorporaciones importantes en el ataque, pues logró anotar tres goles; también solo fue amonestado en nueve ocasiones y nunca vio la tarjeta roja en todo el campeonato italiano.

Verano complicado

A pesar de todo, el verano de Johan con Selección Mexicana ha sido complicado. El defensor de 26 años viene de una lesión importante, por lo que su participación con el conjunto de Javier Aguirre se ha visto limitada.

