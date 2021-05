Jona dos Santos sobre Ibrahimovic: 'Lo jóvenes se ca... en los pantalones con él'

Zlatan Ibrahimovic deja huella donde se pare, por lo que Jonathan dos Santos recordó su paso por LA Galaxy y aseguró que los jóvenes le tenía miedo.

“Era difícil, siendo sincero, los jóvenes se cag... en los pantalones con Zlatan. Les daba miedo cuando les tocaba en su equipo en los entrenamientos, se ponían nerviosos, sabían que tenían que estar al ciento por ciento y no fallar ningún pase”, mencionó el mexicano en videoconferencia.

“Zlatan era único, a mí no me decía nada, obviamente, porque soy de los jugadores de experiencia, pero a los jóvenes les gritaba si hacían algo mal y sí agachaban un poco la cabeza”, añadió.

Cuando el sueco decidió dejar la MLS, Javier Hernández llegó a ocupar su lugar, por lo que el mediocampista azteca los comparó y se decantó por el Chicharito.

“Chicharito es más positivo, Zlatan era un poco más negativo, pero a lo mejor lo hacía para intentar ayudar y que mejoraran los compañeros; obvio, a algunos les gusta que les griten, otros menos, todos somos diferentes y respondemos de distinta manera a los estímulos.

“Prefiero la forma de ser de Chicharito. Es muy positivo yo que entreno con él todos los días. Digo a veces yo también me enojo cuando algo sale mal o no estamos metidos, un grito de más no está mal, pero siempre intentamos ser positivos. Chicharito está siendo un líder dentro y fuera de la cancha, lo está haciendo muy bien, es la mejor manera de hacer crecer al equipo”, explicó.

