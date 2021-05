Las lesiones han atormentado el último par de temporadas de Carlos Vela en LAFC, y el inicio de este torneo no ha sido la excepción. El mexicano cayó lesionado en el partido inaugural de MLS ante Austin FC al minuto 22 y desde entonces no ha visto acción.

Su participación en el partido más importante del inicio de la temporada, ante el Galaxy de Javier 'Chicharito' Hernández, es una incógnita aún, pues su alineación no se decidirá sino hasta instantes previos al Clásico angelino.

“No está descartado, pero tampoco confirmado”, dijo el técnico de LAFC Bob Bradley, dejando la participación de su capitán en el aire a la espera de su evolución en las últimas horas previas al Tráfico.

Sin embargo, Mark Anthony-Kaye, es consciente que con o sin Carlos Vela, su equipo puede dar la cara ante el acérrimo rival, pues su estilo de juego tiene ya su sello tras un par de torneos siendo de los mejores equipos en la liga estadounidense.

“Si esto hubiera ocurrido hace dos años, no hubiéramos sabido cómo jugar. Pero ahora, tenemos un estilo muy definido y aunque no esté Carlos hay otros jugadores que asumen el reto. Claro que se extraña a Vela cuando no está, para mi sigue siendo el mejor jugador de la liga”, indicó el mediocentro de 26 años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHARITO HERNÁNDEZ: GALAXY PERDIÓ POR GOLEADA ANTE EL SOUNDERS