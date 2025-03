Jorge Jesús se acerca a la Selección de Brasil; opción de Carlo Ancelotti se desvanece

La Selección de Brasil no tuvo más paciencia con Dórival Junior y tras la pasada Fecha FIFA, en la cual sufrieron la escandalosa derrota 4-1 contra Argentina, le dieron las gracias al estratega. Ahora, el portugués Jorge Jesús se perfila para llegar al banquillo de la Verdeamarela.

Desde el principio el estratega de Al-Hilal sonó como el candidato número uno entre otros nombres como el de Carlo Ancelotti y André Jardine. Pero Fabrizio Romano adelantó que ya comunicó su interés en hacerse cargo de la selección.

"Jorge Jesus ha dado su disponibilidad inicial para convertirse en el nuevo entrenador de Brasil, después de finalizar la temporada con Al Hilal", escribió el periodista.

El portugués Jorge Jesús puede tomar el lugar de Dórival Junior | X: @Alhilal_EN

La misma fuente señaló que, una vez que el técnico luso dio a conocer su disponibilidad, la decisión queda en manos de la Confederación Brasileña de Futbol. Tendrán que ser los directivos quienes decidan si reciben a Jesús o esperan a Ancelotti.

El italiano ha dejado claro que tiene contrato con Real Madrid (con vigencia hasta junio de 2026) y que no lo rescindiría antes del final de temporada. Por lo que, de acuerdo con Romano, si acaso estaría disponible hasta julio.

🚨🇧🇷 Jorge Jesus has given his initial availability to become new Brazil head coach, after the end of the season with Al Hilal.



Decision now up to the Brazilian Federation as dream target Carlo Ancelotti surely won’t be available before end of July. pic.twitter.com/122t3HfTbw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2025