Jorge Messi habló sobre su futuro: "No creo que Leo vuelva a Barcelona"

En diciembre pasado la Selección de Argentina se coronó como campeona del mundo en el Mundial de Qatar 2022, desde entonces el Paris Saint-Germain ha insistido en la renovación del crack sudamericano, quien termina su vínculo con el cuadro francés en junio de este año.

Desde entonces, y a sabiendas de la situación en la que se encuentra el vestidor del conjunto francés, la prensa y los aficionados españoles ha visto un hilo de esperanza para que Messi pueda volver al Barcelona, algo que desmintió categóricamente Jorge Messi, padre y representante del 10 sudamericano.

De acuerdo a las declaraciones del papá de Messi "Las condiciones no se dan para que vuelva" suponiendo que se refiere al tema meramente directivo con Joan Laporta, así mismo no apagó la vela del todo pues, más tarde, confesó "No sé, la vida da tantas vueltas" sobre que la vuelta del hijo prodigo sea imposible.

Por ahora también se asegura, desde París, que las negociaciones están atoradas, se sabe que Messi si quiere renovar con el PSG, pero hasta el momento las condiciones tampoco terminan por darse para que el 10 sudamericano vuelva a firmar con el cuadro de la Ciudad Luz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS VELA PRESENTÓ EL NUEVO UNIFORME DEL LAFC PARA LA CAMPAÑA 2023