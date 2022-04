José Enrique, exfutbolista español, sobre CR7: ‘No me gusta como persona, se cree Dios’

Cristiano Ronaldo tuvo una acción poco agradable el fin de semana, pues después de que el Manchester United perdiera ante el Everton, el Comandante mostró su frustración y aventó el celular de un menor que estaba grabando cuando CR7 y compañía iban al vestidor.

Ante este hecho, varias personas en redes sociales han criticado a Ronaldo, de hecho, la policía de Liverpool ya investiga el acto por una posible violencia sobre el menor de edad.

Ahora, el exjugador español José Enrique, que jugó en el Liverpool de 2011 a 2016 como defensa, comentó que por ese tipo de actitudes no le cae bien el Bicho, pues lo mencionó que “se cree Dios”.

“Siempre lo he dicho, no me cae bien. Se cree que es Dios y que puede hacer lo que quiera. Eso no quiere decir que no sea uno de los mejores futbolistas de la historia del futbol, pero como persona no me gusta”, comentó el exzaguero de España.

Cabe mencionar que de acuerdo con The Sun, tras aventar el teléfono del menor, Cristiano Ronaldo fue apartado del Fundación Save The Children, misma que defiende los derechos de los niños, los protege de la violencia infantil y de otros aspectos más.

