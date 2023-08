José Mourinho 'explotó' por tener jugadores suspendidos: 'El futbol va con muchos años de retraso'

La Serie A esta de vuelta y uno de los partidos más atractivos de la Jornada 1 es el Salernitana ante Roma, sin embargo, el entrenador de la Loba, José Mourinho, parece no esta muy contento con el 11 que tendrá que mandar a la cancha en el Estadio Olímpico.

El entrenador portugués no es nuevo a dar comentarios polémicos y esta vez no fue la excepción. Mourinho reclamó tanto a la Serie A, como al futbol por no poder contar con Lorenzo Pellegrini y Paulo Dybala debido a sanción por acumulación de tarjetas en la temporada pasada.

“El mundo del fútbol a veces me sorprende porque va con muchos años de retraso: empezar una competición donde el objetivo es llegar lo más alto posible y tienes jugadores sancionados por acumulación de tarjetas de la temporada pasada”, reveló el DT en conferencia de prensa.

Ahora el entrenador tendrá que ‘echar mano’ de otros jugadores para enfrentar al Salernitana de Guillermo Ochoa en casa en el Estadio Olímpico de Roma en busca de conseguir sus primeros puntos de la temporada.

Mourinho podrá contar con sus jugadores suspendidos para la siguiente semana cuando la Loba visite al Hellas Verona en la Jornada 2 de la Serie A.

