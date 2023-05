José Mourinho se mantiene con la Roma; niega acercamiento con el PSG

José Mourinho, el reconocido entrenador portugués, ha negado rotundamente los rumores que en los últimos días lo han relacionado con el Paris Saint-Germain (PSG) de cara a la próxima temporada.

Mourinho tuvo que aclarar la situación con sus explicaciones luego de que el medio francés RMC Sport afirmó que el conjunto parisino había mantenido acercamientos con el entrenador.

"Si el PSG me busca, no me ha encontrado. No han hablado conmigo", planteó Mourinho para Sky Sport Italia.

Este no es el primer episodio en la presente temporada en el que se especula sobre una posible salida del técnico portugués. Primero, se le relacionó con la selección portuguesa, y después se habló sobre la posibilidad de que estuviera en el banquillo de la selección brasileña y del AS Roma simultáneamente.

Actualmente, Mourinho tiene contrato vigente con el AS Roma hasta el año 2024. Aunque ha manifestado en varias ocasiones su felicidad en la capital italiana, no oculta el hecho de que posee otras ambiciones en su carrera profesional.

"Soy feliz aquí, no puedo esconderlo. Me gusta la gente, tengo buena relación con la propiedad y si digo lo contrario miento. Los jugadores son fantásticos, tienen una empatía tremenda entre ellos. No son como hijos porque tengo dos, pero casi

"No puedo decir que no soy feliz. Algunas veces pienso en las frustraciones y otras veces pienso en otras ambiciones, pero hoy lo importante es que soy feliz y trabajo para la gente y la he visto feliz. Eso es lo importante", mencionó en una conferencia de prensa.

