La Roma se prepara para recibir al Frosinone en la Jornada 7 de la Serie A. La Loba está urgida de una victoria pues actualmente el equipo marcha 16to con tan sólo 5 puntos obtenidos en este inicio de temporada. Tras el mal comienzo, las especulaciones con respecto a la salida de José Mourinho comienzan a crecer.

El entrenador portugués, decidió hablar con respecto a la actualidad de su equipo previo al partido de Serie A. Mourinho reveló que tendrán doble presión, no sólo por salir del fondo de la tabla, sino que también por los reclamos recibidos. Aun así, aseguro que, aunque pierdan no dejará al club.

“Será doblemente difícil porque hay presión por el ataque que estamos recibiendo. ¿Renovaría ahora? Es una situación hipotética, no puedo responder. Lo que puedo decir es que hace tres meses era casi un drama pensar que podía irme. En Budapest, en el campo, les dije a los jugadores que me quedaría”, reveló el entrenador sobre su continuidad con el equipo.

Con respecto al mal paso del equipo, el entrenador aseguró que él no es el problema, por lo que se mantendrá en el equipo hasta terminar su contrato. Además, reveló que tuvo la opción de salir del equipo en verano y decidió rechazar la oferta.

“En verano tuve la oferta de trabajo más grande, más importante y más loca que haya tenido un entrenador en la historia del fútbol: la rechacé precisamente por mi palabra. Ahora parece que soy un problema, no lo acepto. No lo acepto porque no es verdad, no soy un problema", dijo contundentemente el DT.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NAPOLI VENCE AL LECCE POR GOLEADA Y YA ES TOP 3 DETRÁS DE LOS EQUIPOS DE MILÁN