A tres semanas de que Club Necaxa informó la transición de Juan Carlos Cortéz Vásquez hacia el Sevilla Futbol Club de España, el jugador mexicano fue comparado con futbolistas como Javier 'Chicharito' Hernández y Jesús 'Tecatito' Corona, actuales jugadores de Chivas y Rayados de Monterrey en Liga MX.

En su primera entrevista en España, el fubolista canterano de Necaxa fue elogiado por el coordinador de cantera sevillista y destacó el paso de los futbolistas mexicanos por dicho equipo.

Ante esto, Juan Carlos se mostró entusiasmado por las palabras del coordinador y señaló que tendrá que trabajar para poder trascender. "Ya se que pues confiar en mí, y pues una vez más lo digo y pues yo no estoy presionado, estoy tranquilo y pues demostrar lo que sé hacer. A trabajar y trascender poco a poco; si no es poco a poco, ojalá lo más rápido posible".

Cortéz, cuya formación comenzó en Cimarrones de Sonora, ha acumulado más de 3 mil minutos de juego en diversas categorías bajo el amparo de los Rayos.

El proceso formativo de Cortéz en Club Necaxa ha sido meticuloso, pues ha transitado desde la tercera división hasta categorías superiores como Sub 18, Sub 20 y Sub 23.

Su participación en una gira internacional y en la Algarve Cup en Portugal destaca la importancia de la exposición internacional en el desarrollo de los jóvenes futbolistas. Y es que gracias a esto, el mexicano entró en el radar del equipo de LaLiga.

La historia de Juan Carlos Cortéz es un testimonio del compromiso de Club Necaxa con la preparación de sus jóvenes talentos para los desafíos del fútbol mundial. Su paso hacia el Sevilla Futbol Club es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el jugador, el club y su equipo de trabajo. La inversión y la innovación metodológica son pilares fundamentales en el enfoque de Club Necaxa hacia la formación de futbolistas de élite.

