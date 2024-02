Sergio Ramos quiere marcar gol al Real Madrid, pero no festejaría por respeto al club

Sergio Ramos, quien es una de las más grandes leyendas del Real Madrid en los 121 años de historia del club, va a volver a pisar el Estadio Santiago Bernabéu este próximo domingo, pero lo volverá a hacer como rival y vistiendo la camiseta del Sevilla, como en los inicios de su carrera.

Desde el 2021 cuando Ramos dejó el Real Madrid y se fue al PSG, no se había cruzado al club blanco en competiciones europeas, pero ahora que se encuentra con el Sevilla, no solo tendrá la oportunidad de medirse a su ex equipo, sino de pisar el nuevo Bernabéu como visitante y buscando quitarle los tres puntos al Madrid.

“Me voy a sentir como en casa porque son muchos años los que he pasado allí, con los momentos más importantes de mi carrera y tengo un recuerdo maravilloso de la afición, de mis compañeros. Será un momento único y emotivo”, declaró para DAZN.

De igual forma, el propio Ramos confesó que sí desea marcar gol el próximo domingo en el Bernabéu pues el Sevilla se encuentra en la parte baja de la tabla y les urge una victoria, pero en caso de hacerlo, no festejaría por respeto a la institución.

“Le tengo mucho respeto a la afición y a todo el Real Madrid y si marco, no lo celebraría, pero si tengo la suerte de hacerlo y ese gol nos vale para ganar, estaré encantado porque nos vendrán muy bien esos tres puntos”, concluyó Ramos.

Ramos sí le festejó al Sevilla.

Cuando los papeles estaban invertidos y Sergio Ramos se encontraba en el Real Madrid, ya le tocó marcarle gol del Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán y a pesar de que el club rojiblanco fue donde se formó como futbolista, si le festejó el gol a la grada.