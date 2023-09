Jugadoras de España mantienen boicot y no acudirán a los partidos de UEFA Nations League

Un grupo de 41 jugadoras, incluidas las ganadoras del Mundial Femenil celebrado en Australia y Nueva Zelanda, han anunciado su decisión de no acudir a la próxima convocatoria de la Selección de España. Esta medida se toma debido a que las futbolistas consideran que aún no se han realizado cambios suficientes en la Real Federación Española de Fútbol tras el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

La renuncia se hizo pública horas antes de que Montse Tomé, la nueva seleccionadora, anunciara la convocatoria para los próximos partidos de la Nations League contra Suecia y Suiza, en la que España se jugará su clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

La semana pasada, las 23 internacionales que ganaron el Mundial anunciaron su renuncia a las convocatorias mientras Luis Rubiales permaneciera como presidente de la RFEF. Tras esto, Rubiales dio a concer su dimisión de la Real Federación Española de Futbol, apenas unos días después de que se anunció el cese de Jorge Vilda como estratega.

A pesar de estos cambios en la RFEF, las jugadoras esperan más acciones con respecto al entorno de confianza de Rubiales. El expresidente, Rubiales, también enfrenta una investigación en la Audiencia Nacional por agresión sexual y coacciones relacionadas con el mencionado beso a Jenni Hermoso tras la Final del Mundial.

El escrito en el que las jugadoras de España anuncian que no asistirán a la convocatoria lo firmaron las 23 Campeonas del Mundo: Jennifer Hermoso, Alèxia Putellas, Misa Rodríguez, Irene Paredes, Ona Batlle, Mariona Caldentey, Teresa Abelleira, María Pérez, Cata Coll, Aitana Bonmati, Laia Codina, Claudia Zornoza, Oihane Hernández, Rocío Gálvez, Irene Guerrero, Alba Redondo, Athenea del Castillo, Eva Navarro, Enith Salón, Ivana Andrés, Olga Carmona, Esther González y Salma Paralluelo.

Asimismo, otras 18 jugadoras firmaron este acuerdo para no asisitir a los juegos de España. De igual forma, once miembros del cuerpo técnico pusieron sus cargos a disposición de la RFEF en apoyo a Jenni Hermoso.

