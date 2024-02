Juicio a Dani Alves: Todo lo que debes saber

Este lunes ha comenzado el juicio en contra de Dani Alves, quien ha estado en prisión en España desde hace un año por un presunto abuso sexual.

En caso de ser declarado culpable, el futbolista brasileño enfrenta una pena de hasta 12 años de prisión, pero se definirá hasta el miércoles, día en el que concluye el juicio.

Por ello, en RÉCORD te presentamos con detalle todo lo que debes saber sobre el proceso judicial que está afrontando Dani Alves.

¿De qué se acusa a Dani Alves?

El jugador sudamericano fue acusado por una presunta violación la noche del 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona.

¿Cuánto durará el juicio de Dani Alves?

El juicio comenzó este lunes a las 10 de la mañana (hora de España) y se tiene previsto que termine el miércoles, día en el que Alves dará su declaración y el tribunal emitirá conclusiones.

¿Cuántos años de prisión le podrían dar a Dani Alves?

De acuerdo con el artículo 179 del Código Penal de España, Alves enfrenta una pena de entre cuatro y doce años, esto en caso de que se le declare culpable.

¿Qué es lo que pide la Fiscalía y la defensa de la acusante?

De acuerdo con diversos reportes, la Fiscalía pidió 9 años de prisión para Dani Alves, mientras que la defensa de la víctima solicitó la pena máxima, 12 años.

Por su parte, la defensa del acusado buscó llegar a un acuerdo de conformidad, pero fue rechazado en varias ocasiones, la última hoy mismo previo al inicio del juicio, según reveló el diario La Vanguardia.

¿Cuántos testigos se presentarán y quiénes son?

Entre hoy y mañana, un total de 28 testigos acudirán al tribunal para declarar. Se prevé que este lunes solo acudan 6, entre ellos la prima y una amiga de la víctima, así como el portero y dos meseros de la discoteca.

¿Por qué el juicio de Dani Alves está abierto a la prensa?

Las autoridades determinaron que se trataba de un caso mediático, por lo que permitieron el acceso de prensa, otorgando más de 200 acreditaciones.

Sin embargo, no todo el juicio será abierto para los medios, pues no podrán ver ni escuchar la declaración de la víctima. Además, su voz será distorsionada con el objetivo de que no sea identificada.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: MUNDIAL 2026: PRENSA INTERNACIONAL REACCIONA A LA DESIGNACIÓN DEL ESTADIO AZTECA PARA LA INAUGURACIÓN