Jürgen Klopp: 'No es necesario parar la Premier League por Covid-19"

Jürgen Klopp, director técnico del Liverpool, mencionó que no considera necesario que la Premier League se detenga ante la oleada de casos de Covid-19 entre diversos clubes del máximo circuito inglés.

"No veo un gran beneficio en parar la Premier League, porque cuando volvamos todo va a seguir igual. Si el virus se fuera sería el primero en parar, irnos a casa y esperar a que se hubiera ido, pero ese no va a ser el caso. ¿Cuál es el beneficio real de suspender la Premier League?", reflexionó el entrenador en conferencia de prensa tras el partido que su equipo jugó ante Newcastle.

La Premier League ha suspendido hasta cinco partidos en los últimos días debido a los casos positivos que se presentaron en clubes como Manchester United, Everton, Tottenham Spurs y Watford.

Algunos de los cotejos que se han visto aplazados son los siguientes: Leicester City vs. Tottenham, Burnley vs. Watford, Brighton vs, Tottenham y Brentford vs Manchester United.

