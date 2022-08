Karim Benzema: 'No estoy en si soy o no el mejor, mi nivel debe ir para arriba cada año'

Karim Benzema tuvo una temporada de ensueño, pues además de los logros colectivos también los tuvo de manera personal, siendo uno de ellos el máximo goleador de la Champions League, por lo que es catalogado como el mejor futbolista del mundo.

Y es que el delantero francés fue clave en los encuentros del Real Madrid durante la fase eliminatoria, donde vinieron de atrás en todos sus encuentros. Sin embargo, a unas horas de enfrentar al Eintracht Frankfurt en la Supercopa de Europa, el atacante fue cuestionado sobre si considera que es el mejor futbolista del planeta, no obstante, evitó responderlo pues asegura que hay personas que se encargan de determinar ese papel.

"Yo no estoy en si soy el mejor o no. Cada año intento dar el máximo en este club, que para mí es el mejor del mundo. Mi nivel tiene que ir para arriba cada temporada. No sabría decir si soy el mejor, hay gente para decir eso. Yo solo estoy concentrado para ayudar al equipo al máximo", comentó en conferencia de prensa.

Asimismo, Karim Benzema reveló que tras la salida de Cristiano Ronaldo tuvo que cambiar su manera de jugar al futbol y su mentalidad, aunque afirmó que el astro portugués lo ayudó bastante dentro y fuera del terreno de juego.

"Tras la salida de Cristiano es cierto que yo marqué más goles. Cuando estaba él, yo estaba en otro tipo de juego. Él me ayudó mucho dentro y fuera del campo. Cuando él se fue llegó el momento para cambiar mi juego y mi ambición", señaló.

Benzema vivirá su primera temporada como primer Capitán del conjunto merengue, esto luego de que Marcelo abandonara la institución tras más de 15 años de defender sus colores. El portar el gafete llena de orgullo al 'Gato', pues expresó que cuando fue fichado por el equipo solamente tenía en mente ser Campeón de Champions League.

"No era algo en lo que pudiera pensar cuando llegué, que tenía 21 años. Lo que tenía en la cabeza entonces era ganar, ganar la Champions, triunfar, ganar trofeos. Hoy que soy primer capitán me siento feliz, muy orgulloso", sentenció.

