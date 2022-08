Robert Lewandowski tras su presentación con Barcelona: 'Me reí cuando escuché ¡Hala Madrid!'

La presentación de Robert Lewandowski frente a su afición en la disputa del trofeo Joan Gamper dejó muy buenas sensaciones al anotar y dar asistencia en el juego ante Pumas.

Tras su presentación oficial y en el campo con el club blaugrana, el delantero polaco aseguró que le causó gracia cuando le gritaron: "Hala Madrid!", grito de apoyo del archirrival del Barcelona.

"Sí, escuché eso, y me reí. Pero también hubo algunos que gritaron mi nombre. Eso fue realmente agradable. En las últimas semanas, también me he encontrado con algunos fans en la calle que han expresado su comprensión por mi situación y me han deseado todo lo mejor", reveló Lewandowski en entrevista con Sport1.

Además, el atacante reveló que su deseo era jugar en España y por ello aceptó de inmediato la invitación del Barcelona.

"Siempre quise jugar en LaLiga, eso lo tenía claro. Y cuando el Barça llamó a la puerta esta vez, el Barça era la única opción para mí. Hubo otras ofertas, pero no me interesaron", sentenció Lewandowski.

