Kepa Arrizabalaga sale del Chelsea y es nuevo jugador del Arsenal

El Arsenal completó el martes el fichaje de Kepa Arrizabalaga como agente libre después de que expirara el contrato del portero con el Chelsea.

Kepa fue un fichaje récord mundial de 92,6 millones de dólares para un portero cuando se unió al Chelsea procedente del Athletic Club de Bilbao en 2018 y ganó la Liga de Campeones, la Europa League y la Copa Mundial de Clubes durante sus siete años en el club.

Goalkeeper Kepa Arrizabalaga has departed Chelsea and joined Arsenal.



We thank Kepa for his efforts during his time at Stamford Bridge and wish him well in the future.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2025