Koeman: '¿Jugar al tiki-taka cuando no hay espacio en el medio?'

El entrenador del Barça, Ronald Koeman, explicó, visiblemente molesto ante las preguntas de los periodistas, que el conjunto azulgrana "hoy en día no es el de hace ocho años" tras el empate ante el Granada en el Camp Nou.

"¿Qué hay que hacer viendo la lista de convocados? ¿Jugar al tiki-taka cuando no hay espacio en el medio y no tenemos jugadores para jugar al uno contra uno o con velocidad? No voy a decir nada más sobre esto porque parece que tengo que dar argumentos para todo", se quejó Koeman en la rueda de prensa posterior al partido.

Previamente, los periodistas le habían preguntado por su cambio de sistema de juego en el segundo tiempo, con el que el Barça acabó con Gerard Piqué y Ronald Araujo viviendo en el área contraria, junto con Luuk de Jong, para intentar rematar algún centro lateral.

"Nos faltan jugadores, estamos hablando de atacantes que tienen una acción individual muy buena. Si el partido pide un cambio en ese sentido hay que hacerlo", siguió argumentando Koeman. "Hemos cambiado nuestro estilo porque el espacio existía en banda y no en medio", añadió.

Koeman también se quejó de las pérdidas de tiempo de los jugadores del Granada: "Desde el minuto 2 han perdido el tiempo y en la segunda parte tan solo se han añadido cuatro minutos. Esto tiene que cambiar en España. Como árbitro hay que cortar esto antes".

