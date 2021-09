Koke sobre el regreso de Griezmann: 'No me preocupa que no anote, los goles llegarán'

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, se encuentra "bien" y volverá al once titular contra el Milan en la Champions League, la siguiente prueba del conjunto rojiblanco, del que expresó que no le "preocupa" que Antoine Griezmann no haya marcado ningún gol aún en su regreso.

Entre las dudas que surgen en torno al conjunto rojiblanco por su derrota en Vitoria o por su inicio de temporada, por debajo de las expectativas, sobresale esa situación del atacante francés. "No juega él solo, jugamos todos y tenemos que recuperar todos sensaciones de estar a un mayor nivel, concentrados y competir", avisó el centrocampista durante la rueda de prensa telemática.

"No me preocupa que no chute o no haga goles. Eso va a llegar porque la calidad la tiene y la confianza la tiene de todos. Al final, jugamos todos. No es un tema sólo de que juega Antoine. Y él seguro que prefiere no hacer goles y que gane el equipo. No me preocupa", insistió el capitán, ya recuperado de una lesión.

Así ve @Koke6 el compromiso europeo que afrontaremos este martes: Mañana vamos a jugar como si fuera una final porque esa es nuestra mentalidad siempre. #UCL #MilanAtleti pic.twitter.com/pRLP16fdGV — Atlético de Madrid (@Atleti) September 27, 2021

"Me encuentro bien. He estado parado una semanita. Siempre quieres estar con el equipo, pero me ha venido bien para refrescar las piernas y la cabeza. Mañana es un partido muy importante. Tenemos que ganar. Tenemos que recuperar sensaciones. Trabajamos para jugar mejor, ganar los partidos y tener contenta a la gente y sobre todo estar contentos nosotros por el trabajo que vamos a hacer en el partido de mañana", expuso sobre la visita a San Siro.

"Tenemos que estar fuertes en las dos áreas, sobre todo en los inicios de los partidos. Eso es lo que tenemos que mejorar. Tratar de marcar goles y que no nos hagan. Tenemos que mejorar en las dos áreas y estamos trabajando para ello", apuntó Koke, que calificó como el duelo de este martes en Milan como "fundamental".

