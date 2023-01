Kun Agüero le responde a Zlatan :"somos campeones del mundo y te querés matar”

Sergio 'Kun' Agüero no se quedó callado y defendió a sus compañeros argentinos luego de las críticas de Zlatan Ibrahimović a la Selección de Argentina, a excepción de Lionel Messi. Y es que el jugador sueco arremetió contra los jugadores albicelestes y su mal comportamiento tras ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Además dijo sentirse preocupado de Argentina, asegurando que después de ganar el Mundial “no van a ganar nada más”.

Por lo que el Kun, aprovechó unos minutos de sus streams para responderle al astro sueco: "Somos Campeones del Mundo, Zlatan, y te querés matar. Messi es el mejor del mundo, lo siento. Y vos estuviste mirando como los jugadores que se portaron mal levantaron la copa”.

era responder a zlatan no humillarlo kun pic.twitter.com/5eXr5P7xLi — agustinita (@swiftscaloneta) January 26, 2023

El exjugador le recordó a Zlatan su mal comportamiento, “recordemos que vos también te portabas mal, ¿no? Me acuerdo que jugábamos contra el United. Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado. Me parece que es muy mala leche decir que no vamos a ganar más”, argumentó el Kun.

“Sos un peleador. Me acuerdo que te peleaste con Otamendi en un partido entre el City y el United. Discutiste con Pep Guardiola. Me imagino que por eso te quiso vender del Barcelona. Supongo que para hablar de que Argentina se portó mal, primero tenés que ver tu carrera para ver si te portaste bien. Y no creo que te hayas portado bien”, finalizó Agüero.

