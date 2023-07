Kylian Mbappé sobre su futuro: "Mi satisfacción será decir que gané muchos títulos e hice historia"

La novela del verano parece estar lejos de terminar y ahora durante sus vacaciones por África, Kylian Mbappé hizo una declaración para la televisión marfileña que podría dejar mucho más claro su futuro inmediato con el Paris Saint-Germain, comentando que su legado será un vitrina llena de campeonatos y mucha historia.

"Ya será una satisfacción en ese momento porque creo que para entonces estaré muy cansado, pero decir que he aprovechado la carrera al máximo, que me divertí, que gané muchos títulos y que hice historia. Pienso que en ese momento, yo que no suelo mirar atrás, podría hacerlo y contemplar un poco de todo lo que habría hecho. Pero aún no estoy en ese momento ahora", comentó para NCI Sports

Mbappé tendría, de acuerdo a varios informes, un ultimátum para decidir si permanece en el cuadro parisino, donde tendría que renovar hasta 2025, o ser vendido inmediatamente en este verano, dando peso a la opción Real Madrid.

Desde la "Casa Blanca" no hay movimiento, Francia se encuentra en vilo pues, aparentemente, Kylian Mbappé estaría decidiendo su futuro este próximo 22 de julio, fecha límite en la que el francés, que no ha callado nada durante estos últimos días, decidirá si firma un nuevo contrato con el PSG o se viste de blanco de cara a la temporada 2023-2024.

