LA Galaxy vs San Diego FC: ¿Dónde y a qué hora ver el posible debut de Chucky Lozano?

Este domingo comienza oficialmente la historia Hirving 'Chucky' Lozano en la MLS. El mexicano forma parte de San Diego FC, nueva franquicia de la liga y que se enfrentará al máximo ganador, LA Galaxy.

De hecho los angelinos llegan como vigentes campeones, tras vencer 2-1 en la Final a New York Red Bulls. Por lo que buscarán comenzar la defensa de su corona con un triunfo en el inicio de la trigésima edición del campeonato estadounidense.

Lozano está listo para su debut en la MLS | AP

Será el primer compromiso oficial de la nueva franquicia, luego de tres juegos de pretemporada ante clubes de la MLS, con un balance de dos derrotas y una victoria. Esta última precisamente fue ante Red Bulls, por marcador 6-0.

En dicho compromiso, Lozano dio asistencia y marcó para el 2-0 en el arranque del compromiso. Por lo que se espera que este domingo en la visita a la ciudad angelina sea titular y comience su participación con el pie derecho.

“CHUCKY, CHUCKY, CHUCKY”



Sound ALL THE WAY UP 🔊🔊🔊 pic.twitter.com/CZI7e4wWSB

— San Diego FC (@sandiegofc) February 15, 2025