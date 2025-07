LaLiga 2025-26: conoce las fechas de los Clásicos en España

El calendario de LaLiga para la temporada 2025-26 fue presentado de manera oficial con la presencia del Real Oviedo de Grupo Pachuca; sin embargo, los que acapararon los reflectores son las fechas de los Clásicos.

Real Madrid y FC Barcelona ya tienen fechas estipuladas para realizar sus dos enfrentamientos durante la temporada; la primera de ellas se realizará en la Jornada 10 en el Santiago Bernabéu. Mientras tanto, en la segunda vuelta se celebrará la Jornada 35.

El Clásico l X:LaLiga

Otro de los que llamará la atención es el Derbi Madrileño entre Atlético Madrid y Real Madrid que se disputará en la Jornada 7 y 29, el primero de ellos en el Wanda y Santiago Bernabéu.

Mientras tanto, el Derbi Sevillano (Sevilla vs Real Betis) se jugará en la Jornada 14 y 26; Derbi Vasco (Real Sociedad vs Athletic Club) se hará en la fecha 11 y 12; Derbi Catalán (Espanyol vs Barcelona) en la J18 y 31; finalmente el Derbi Valenciano (Valencia vs Levante) se estará disputando fecha 13 y 24.

Derbi Madrileño l X:LaLiga

¿Cuándo inicia la temporada 2025-26?

La temporada 2025-26 de LaLiga arrancará el 15 de agosto con el juego entre el actual campeón el FC Barcelona cuando visite al Mallorca en el Son Moix. Cabe mencionar, que el conjunto Blaugrana recibió el permiso para disputar sus primeros tres partidos de visita debido a la renovación de obras del Camp Nou.

Estreno del Real Oviedo

Real Oviedo vuelve a Primera División después de más de dos décadas, ahora de la mano de Paunovic y respaldado por Grupo Pachuca buscarán mantenerse y para ello hará su debut visitando al Villarreal.

Primera vuelta

El Clásico: Real Madrid vs FC Barcelona (J10 )

Derbi Madrileño: Atlético Madrid vs Real Madrid (J7)

Derbi Sevillano: Sevilla vs Real Betis (J14

Derbi Vasco: Real Sociedad vs Athletic Club (J11)

Derbi Catalán: Espanyol vs Barcelona (J18)

Real Oviedo vs Real Madrid (J3)

Real Oviedo vs Barcelona (J7)

Real Oviedo vs Atlético de Madrid (J15)

Barcelona vs Atlético de Madrid (J19)

Madrileños l X:LaLiga

