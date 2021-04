LaLiga: Mikel Oyarzabal espera mantenerse por muchos años con la Real Sociedad

Sabe lo que es la Real Sociedad desde sus inferiores, sigue esa tradición de grandes jugadores salidos de Zubieta como Xabi Alonso y Xabi Prieto, razón por la cual Mikel Oyarzabal sabe cómo pocos lo que significan los logros del cuadro vasco.

Con apenas 24 años ya es el capitán y líder del equipo que ganó hace unas semanas la Copa del Rey, y asegura que parte de los éxitos del club es tener gente de casa que maneje el club tanto en el banco como en la cancha, como Imanol Alguacil, quien fue jugador y entrenador en las categorías formativas del cuadro vasco.

“Creo que es importante tener un entrenador que transmita, que confíe en los jugadores, pero es muy importante que los jugadores confíen en el jugador y creo que aquí no hay duda de eso tanto como Imanol, como con el filial con Xabi, son entrenadores en los cuales el club confía y eso es importante, porque además tienen ese símbolo de pertenencia, de que son de la Real y sienten el club”, comenta Oyarzabal en una conferencia con prensa internacional organizada por LaLiga.

“Es bonito que haya mucha gente de la casa, mucha gente que ha pasado por la cantera y sube del filial y creo que es un sitio en el que estoy contento, estoy a gusto, creo que el entorno y la gente que estamos aquí formamos un grupo estupendo y espero estar muchos años aquí”, añade sobre si desea salir del club próximamente.

Mikel, quien debutó a los 18 años, es una de las nuevas joyas del club vasco, ya es seleccionado español y se le ha ligado al Barcelona; sin embargo, él solo piensa en el presente y en la responsabilidad de ser el capitán de esta joven escuadra.

“No es habitual que un capitán de un equipo sea tan joven, pero me ha llegado en el momento, esas cosas no se eligen. Los años anteriores estuve aprendiendo, fijándome en grandes ejemplos aquí en Zubieta y ahora mismo esto no para, sigues aprendiendo, mejorando y apoyar a los compañeros de la mejor manera, porque al final eres más referencia”, analiza desde España.

