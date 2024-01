Laporta carga contra el arbitraje y Real Madrid: 'No se puede adulterar la competición'

Joan Laporta, presidente del Barcelona, expresó su inconformidad con lo sucedido el domingo pasado durante el juego entre Real Madrid y Almería, donde las decisiones arbitrales beneficiaron a los merengues y les permitieron conseguir el triunfo.

Ante esta situación, el mandatario blaugrana comentó que realizó una queja formal ante el presidente de la RFEF, Pedro Rocha, alegando que "la competencia no debe adulterarse".

Además, Laporta externó que los culés se sientes "preocupados", pues aseguró que han "analizado el tema" y que Real Madrid ha conseguido muchos puntos a su favor debido al arbitraje.

"Me ha dicho (Pedro Rocha) que lo pasado, pasado está y que piensan tomar cartas en el asunto. También me ha dicho que los árbitros no se sienten presionados, me ha querido tranquilizar en este sentido. Pero también estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así, será muy difícil que consigamos los objetivos. Ya lo dijo nuestro entrenador Xavi.

"Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. Nuestro equipo está trabajando bien. Estoy seguro que se verán los frutos en el campo en cuanto al juego y los resultados. Pero claro, no se puede adulterar más la competición con decisiones como las del domingo pasado", dijo en entrevista para Mundo Deportivo.

Asimismo, explicó que los goles del Madrid no debieron darse por válidos debido a que considera que se cometieron faltas con anterioridad.

"Aparte de que los dos goles del Madrid fueron precedidos el primero de una falta y el otro de un gran zamorana, en el gol anulado al Almería veo que Bellingham agarra de la camiseta al jugador contrario" agregó.

