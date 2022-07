Laporta sobre Frenkie de Jong: 'Es jugador del Barça, no hay intención de venderlo'

El futuro de Frenkie de Jong está en el aire. Y es que en las últimas semanas el Manchester United se ha acercado a la directiva del Barcelona para fichar al mediocampista neerlandés, quien es del agrado del nuevo entrenador del club inglés, Erik ten Hag.

Ante la posibilidad de su salida, Joan Laporta, presidente del Barcelona, aseguró que intentará mantener al futbolista de Países Bajos en el equipo. "El club mo tiene ninguna intención de venderlo y voy a hacer lo que pueda para que se quede", mencionó.

Asimismo, Laporta elogió a Frenkie de Jong, llamándolo uno de los mejores jugadores del mundo, por lo que entiende el interés de los equipos en el futbolista, quien asegura, quiere quedarse en el Barcelona.

"Frenkie es jugador del Barça y es reconocido como uno de los mejores futbolistas del mundo y eso no lo digo yo, lo dicen todos los expertos. Sabemos de clubes que le quieren fichar, no solo el Manchester United, pero nosotros no tenemos intención de venderlo y me da la impresión de que él también se quiere quedar", sentenció.

Los Red Devils buscarán fichar a Frenkie de Jong este verano, incluso reveló el periodista, Fabrizio Romano, que ya han enviado ofertas al Barcelona, no obstante, no se han acercado al precio que piden los blaugranas.

