Liam Roberts, portero de Millwall que pateó en la cara a Mateta de Crystal Palace, recibirá dura sanción

El portero del Millwall, Liam Roberts, podría recibir una suspensión extendida por una falta peligrosa que dejó al delantero del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, que necesitó 25 puntos de sutura.

La Asociación de Fútbol (FA) dijo que había presentado una demanda para aumentar la sanción de Roberts, que es la habitual de tres partidos por juego brusco grave, y la calificó de “claramente insuficiente”.

Liam Roberts tendrá una sanción mayor | AP

Roberts tiene hasta el jueves para dar una respuesta, dijo la FA. Roberts fue expulsado apenas ocho minutos después de iniciado el partido de quinta ronda de la FA Cup después de salir corriendo del área y saltar para despejar el balón, pero golpeó a Mateta en el costado de la cara con un remate alto con la zurda.

Mateta necesitó un largo tratamiento médico antes de ser sacado en camilla del campo con un collarín ortopédico y llevado al hospital.

Just got in and seen this assault by Liam Roberts on Jean-Philippe Mateta Absolutely wild. Wtf 😳 #FACup #CPFC pic.twitter.com/FwOTqiGOim

Palace dijo que necesitó "tratamiento especializado y 25 puntos de sutura por una laceración grave en su oreja izquierda". El Palace ganó el partido 3-1 y se clasificó para los Cuartos de Final de la FA Cup. Mateta, máximo goleador del Palace esta temporada, ha dicho que espera volver a la acción "muy pronto".

El árbitro Michael Oliver no tiene asignado ningún partido de la Premier League este fin de semana, luego de que mostró la roja directa a Roberts, sino hasta que revisó la acción en el VAR.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Brahim Díaz se encara con Diego Simeone tras marcar gol en el Derbi Madrileño

🚨🚨| Michael Oliver has been removed from officiating Premier League matches this weekend after initially failing to send off Liam Roberts for his reckless tackle on Jean-Philippe Mateta. pic.twitter.com/erdcmbG0gZ

— Football Talk (@FootballTalkHQ) March 4, 2025