Linda Caicedo, la estrella colombiana del Real Madrid que jugará tres Mundiales en un año

Linda Caicedo, jugadora colombiana del Real Madrid, vive uno de sus mejores momentos como futbolista, pues apenas con 18 años, está cerca de hacer historia en la Copa del Mundo Femenil que se lleva a cabo en Nueva Zelanda y Australia.

La cafetalera disputó en 2022 la Copa del Mundo Sub 17, en la cual Colombia llegó a la Final, y también jugó en el Mundial Sub 20, donde se quedó en Cuartos de Final. De tener actividad durante la actual Copa del Mundo, Caicedo habrá disputado tres justas mundialistas en menos de un año.

A pesar de vivir un gran momento en su corta carrera, la futbolista de 18 años señaló que aún le faltan muchas cosas por hacer y que está concentrada en lo que viene.

“No se trata de creérselo tanto porque la cabeza puede maquinar un poco e ir más allá. Pies en la tierra. Sé que no he ganado absolutamente nada y apenas estoy empezando. Yo sigo en crecimiento, la presión también a veces cuesta, pero mentalmente me estoy preparando para poder seguir haciendo lo que me gusta y divirtiéndome”, declaró Linda a la FIFA.

Asimismo, la colombiana ya ha escrito su nombre en la historia de la Selección de Colombia Femenil. En su primer Copa América Femenina, Caicedo anotó el único gol en la Semifinal ante Argentina, lo cual no solo le dio el pase a la Final a su país, sino que también obtuvieron su pase a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

En este Mundial Femenil, Colombia se encuentra en el Grupo H con Alemania, Marruecos y República de Corea.

