Lionel Messi revelará cuál ha sido el gol favorito en su carrera

Leo Messi, anunciará por primera vez cuál es su gol favorito entre los más de 800 que ha marcado en su carrera. La elección formará parte del proyecto benéfico internacional "A Goal in Life", una iniciativa impulsada por la Fundación Inter Miami.

El renombrado artista digital Refik Anadol, colaborará con la Fundación para transformar el gol seleccionado en una pieza artística única basada en datos. Esta creación será presentada el 11 de junio en Nueva York por la reconocida casa de subastas Christie’s, y estará firmada tanto por Messi como por Anadol.

La pieza será subastada ese mismo día y las pujas para hacerse de ella concluirán el 25 de julio.

Elegirá su gol favorito | AP

El gol elegido por Messi será revelado oficialmente el 22 de mayo a las 11:00 (hora de Miami), a través de las redes sociales de la Fundación Inter Miami CF. La expectativa es alta, tanto entre fanáticos del futbol como del arte digital.

La presentación del proyecto incluirá narraciones del famoso actor Morgan Freeman en inglés y del reconocido actor argentino Guillermo Francella en español.

Será un proyecto benéfico | AP

“Elegir solo un gol entre todos es muy difícil; cada uno es especial a su manera, y algunos son realmente importantes o traen recuerdos increíbles. Pero destacar uno como favorito por primera vez, hacer posible este proyecto único vale la pena. Hay un propósito sólido detrás, y estoy muy feliz de formar parte de él", reveló el futbolista argentino.

Lionel Messi will select his favorite goal so that Refik Anadol can turn it into a work of art.



The final piece, co-signed by Messi and Anadol, will be auctioned at Christie’s, with all funds going to charitable causes.



The chosen goal will be revealed on Inter Miami CF… pic.twitter.com/3iiJj6aTO8

— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 13, 2025