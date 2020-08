Liverpool: Dejan Lovren confesó que golpeó a Ramos después de lesionar a Salah en 2018

La Final de la UEFA Champions League de 2018, en la que el Real Madrid se coronó tras vencer 3-1 al Liverpool dejó muchos recuerdos para los aficionados al futbol, uno de ellos fue la lesión de Mohamed Salah que lo marginó del juego a los 30 minutos.

Un encuentro con Sergio Ramos derivó en la lesión del hombro derecho del mediocampista egipcio, episodio que algunos consideraron como determinante en el resultado del juego.

A dos años de distancia, el exzaguero de los Reds, Dejan Lovren confesó que tomó 'venganza' por su compañero contra Sergio Ramos en un juego de selecciones nacionales.

"¿Golpeé deliberadamente a Sergio Ramos después de lesionar a Salah? Sí, es posible", reveló Lovren en charla para el canal egipcio Sada El Balad.

"Luka Modric trató de reducir la tensión entre Ramos y yo. Nos estábamos enfrentando a España con la selección de Croacia. Deliberadamente le golpeé con los codos y me dije que ya estábamos empatados", añadió.

Fue en un partido entre Croacia y España que acabó 3-2 a favor de loa balcánicos por el Grupo 4 de la UEFA Nations League.

"Respeto a Ramos como jugador y lo que hace por su equipo. Ha ganado muchos títulos, pero por otro lado, hace algún comportamiento que no me gusta y perjudica a los jugadores. No quiero hacer una gran historia, pero creo que lo que hizo Ramos fue intencionado para lastimar a mi amigo, así que era hora de pagar por lo que ha hecho", sentenció Lovren.

