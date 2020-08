Rolfi Montenegro reveló detalles de charla entre Messi y Ronald Koeman

Daniel 'Rolfi' Montenegro, exjugador del América y quien sostiene una amistad con Lionel Messi, aseguró que Jorge Messi, padre de Leo, le confesó detalles de la charla que tuvo 'La Pulga' con Ronald Koeman, nuevo entrenador del Barcelona.

Según el Rolfi, Messi está muy enojado debido a toda la situación que se ha vivido últimamente en el seno Culé.

"Para mí lo puso a Koeman al día de todo lo que pasa en Barcelona. Está muy enojado, insatisfecho me dijo el papá ", dijo Montenegro en un programa de televisión de TyC Sports.

“Está muy insatisfecho y le dijo que quiere un cambio. Le aclaró el panorama. No dejó que el vocero sea otro. Evitó que la gente que hizo mal en este tiempo le hable o le diga todo como creen que es. No dejó que intervenga el presidente", aseguró el 'Rolfi'.

Por otro lado, el exjugador de Independiente cuestionó el cómo se ha manejado el conjunto blaugrana con el aspecto físico de los jugadores y arremetió contra Quique Setién.

"Por ahí ves que Suárez estaba lesionado y lo hicieron jugar igual. Hay cosas que no sabemos. Cuando acá decíamos pobre técnico (por Setién), por ahí no era tan pobre. Decíamos 'le caen todos al técnico, ni habla' y no sé si en el día a día no hablaba. Parecía más el ayudante de campo que el técnico el problema", sentenció.

