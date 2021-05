Liverpool: Jürgen Klopp niega cualquier tipo de problema con Sadio Mané

Al finalizar el partido entre el Manchester United y el Liverpool, juego que ganaron los Reds 4-2, el atacante Sadio Mané le negó el saludo a Jürgen Klopp, pero el entrenador alemán negó cualquier tipo de problema con el senegalés.

El estratega alemán deicidio quitar a Mané de la alineación titular para enfrentar a los Red Devils para darle oportunidad a Diogo Jota, y al final Jürgen optó darle 16 minutos de juego al senegalés.

Klopp y el disgusto de Mané. Ha sido una temporada muy difícil para este equipo. pic.twitter.com/kc86YBAi17 — Ciro Procuna (@cprocuna) May 14, 2021

Al final del partido los jugadores de los Reds estaban con buenos ánimos por la victoria y cuando se acercó a saludar con el puño a Mané este se negó.

"No tengo ningún tipo de problema con Mané. Tomé una decisión tras el último entrenamiento y me decidí por meter a Diogo Jota en el equipo titular. Los chicos están acostumbrados a que les dé explicaciones, pero no hubo tiempo para eso", aseguró Klopp al finalizar el partido.