Liverpool Legends derrotan a Chelsea Legends en juego amistoso

El parón internacional por la Fecha FIFA, da cabida a distintos encuentros amistosos alrededor del mundo, de los más emocionantes, son los juegos de leyendas. En Anfield, las leyendas del Liverpool se enfrentaron a las del Chelsea.

En un juego bastante ríspido, lo que impregnó fue la calidad y no tanto la velocidad. El conjunto de los Reds, comandados por Steven Gerard, derrotó con un marcador de 2 a 0 a los Blues.

The finish and THAT celebration 🤖@AXA | #Ad pic.twitter.com/i7xRP1o6Yz

— Liverpool FC (@LFC) March 22, 2025