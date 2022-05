Liverpool: Thiago Alcántara, en duda para Final de Champions ante Real Madrid

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, admitió que es muy probable que Thiago Alcántara se pierda la Final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

El futbolista español tuvo que ser sustituido al descanso del partido que su equipo ganó este domingo contra el Wolverhampton Wanderers por un problema muscular.

"Creo que no va a llegar a la Final, pero no lo sé. Estaba cojeando, así que no es la mejor señal", dijo el técnico alemán a Sky Sports.

La Final de la Champions League contra el Real Madrid se disputará el próximo sábado 28 mayo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PREMIER LEAGUE: TOTTENHAM REGRESÓ A CHAMPIONS LEAGUE TRAS FINALIZAR EN LA CUARTA POSICIÓN