Lodi necesitó ayuda profesional tras perder la Copa América: ‘Quedé mal de la cabeza’

El lateral del Atlético de Madrid Renan Lodi confesó por primera vez que aquel error en la Final de la Copa América 2020 que le dio la victoria a Argentina en el estadio Maracaná, lo desanimó y por eso bajó su rendimiento.

Lodi intentó interceptar un pase filtrado hacia Ángel Di María en aquel encuentro definitorio del Campeonato Sudamericano, pero el cálculo le falló y dejó al Fideo solo, mismo que remató y marcó el único tanto. Ante esto, Renan señaló que fue al psicólogo para pasar de ese mal rato.

“Fue todo muy duro. Lloré bastante, me quedé mal de la cabeza y fui en busca de un psicólogo y todo porque era bien difícil. Bajé mi nivel también en mi club y me afectó bastante”, expresó el Colchonero para TNT Sports Brasil.

“Ocurrió ese problema en la selección y me dije: necesito colocar mi cabeza en orden. No era depresión, pero iba camino del entrenamiento en Atlético de Madrid y me quería volver; salía a jugar y quería salir rápido del partido. Fue difícil”, añadió.

Por último, señaló que gracias a estas terapias su rendimiento mejoró, mismo que hoy lo mantiene como un titular indiscutible en el equipo de Diego Cholo Simeone, y que respondió en los Octavos de Final de la Champions League con un gol que eliminó a Cristiano Ronaldo y al Manchester United de la competición.

“Pensé en llamar al psicólogo, necesitaba desahogarme, comunicar todo lo que estoy sintiendo. Al hacerlo, me quité ese peso de encima y me dejó más fuerte. Hoy continúo trabajando con él”, finalizó Renan Lodi.

